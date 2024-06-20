В Минэнерго рассказали, когда жителям Херсона могут вернуть свет

Свет в Херсоне могут вернуть уже сегодня-завтра. Город остался без электроснабжения из-за российского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

"Надеюсь, что сегодня-завтра нам удастся возобновить электроснабжение, которое было до этой атаки", - отметила Гринчук.

По ее словам, в городе применяли резервные схемы подключения, сейчас энергетики пытаются вернуть свет для как можно большего количества потребителей.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 20 июня, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о том, что в результате очередного российского обстрела Херсон остался без света.

Он уточнял, что энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.

Позже глава Херсонской ГВА Роман Мрочко отметил, что из-за атак повреждено энергетическое оборудование. Проблемы не только со светом, но и с водой.

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