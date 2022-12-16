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Коли у Харкові можуть почати вмикати світло: відповідь ОВА

Фото: у Харкові сподіваються почати вмикати світло до кінця дня (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові планують почати підключати об'єкти до енергопостачання ближче до кінця п'ятниці, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

Він нагадав, що росіяни випустили по Харківській області 10 ракет комплексу С-300, дві з них збили сили ППО.

Наразі Харків та Харківська область повністю без електропостачання, Більше 1600 населених пунктів без електрики, а це - 1 млн 279 тисяч абонентів.

"Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - написав він.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехова повідомляв про серйозні руйнування об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичної системи у місті.

Зазначимо, що загалом ворог випустив 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

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харковЕлектроенергіявідключеня світла