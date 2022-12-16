У Харкові колосальні руйнування інфраструктури через російський обстріл, - Терехов
Російські окупанти завдали серйозних руйнувань об'єктам інфраструктури, зокрема енергетичній системі Харкова сьогоднішнім масованим обстрілом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
"Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", - сказав він.
Терехов зазначив, що у будинках харків'ян наразі немає електрики, опалення, а також припинено водопостачання.
Він попросив мешканців поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається та скористатися "Пунктами незламності". Там містян забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також місцями для підзарядки мобільних телефонів.
Мер наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб у найкоротші терміни відновити наслідки російських ударів.
Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. По Харківській області окупанти випустили 10 ракет.
У Повітряних силах повідомили, що загалом росіяни атакували Україну 60 ракетами.
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