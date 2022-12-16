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У Харкові колосальні руйнування інфраструктури через російський обстріл, - Терехов

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Харків, П'ятниця 16 грудня 2022 12:22
У Харкові колосальні руйнування інфраструктури через російський обстріл, - Терехов Ілюстративне фото: у Харкові колосальні руйнування інфраструктури через російський обстріл (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали серйозних руйнувань об'єктам інфраструктури, зокрема енергетичній системі Харкова сьогоднішнім масованим обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", - сказав він.

Терехов зазначив, що у будинках харків'ян наразі немає електрики, опалення, а також припинено водопостачання.

Він попросив мешканців поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається та скористатися "Пунктами незламності". Там містян забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також місцями для підзарядки мобільних телефонів.

Мер наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб у найкоротші терміни відновити наслідки російських ударів.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. По Харківській області окупанти випустили 10 ракет.

У Повітряних силах повідомили, що загалом росіяни атакували Україну 60 ракетами.

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