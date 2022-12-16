Росіяни випустили по Харківській області 10 ракет: в ОВА розповіли подробиці

Російські окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами 16 грудня. Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Він зазначив, що масований ворожий удар для Харківської області почався о 7 ранку, коли ворожа ракета С-300 влучила у лікарню в Куп'янську. Внаслідок обстрілу у лікарні частково зруйноване та пошкоджене інфекційне відділення, а також аптечний пункт. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС.

"Була декілька влучань по критичній інфраструктурі у Харкові та Чугуївському районі. Зараз наслідки ми ще з'ясовуємо", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що електроенергії немає у Харкові, а в обстрілі - перебої. У Харкові також не працює електротранспорт та метро.

Наразі інформації щодо постраждалих та загиблих не надходило.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. Через це виникли масові перебої з електроенергією у низці регіонів.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили по Україні понад 60 ракет.

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