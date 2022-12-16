Когда в Харькове могут начать включить свет: ответ ОВА

В Харькове планируют начать подключать объекты к энергоснабжению ближе к концу пятницы, 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова .

Он напомнил, что россияне выпустили по Харьковской области десять ракет комплекса С-300, две из них сбили силы ПВО.

Сейчас Харьков и Харьковская область полностью без электроснабжения, Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это - 1 млн 279 тысяч абонентов.

"Энергетики работают над запуском. В первую очередь будем запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее - жилищный фонд. Рано давать прогнозы, но очень надеемся, что до конца дня удастся начать запуск", - написал он.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехова сообщал о серьезных разрушениях объектов инфраструктуры, в частности энергетической системы в городе.

Отметим, что всего враг выпустил 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

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