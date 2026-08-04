Когда Freyja начнет сбивать баллистику: в Fire Point раскрыли сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Когда ожидают первый перехват

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что компания планирует осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты к середине 2027 года.

По ее словам, к проекту уже присоединились 13 европейских промышленных партнеров, а почти все ключевые договоренности уже достигнуты.

На каком этапе находится Freyja

Fire Point интегрирует собственный перехватчик FP7.X с системами наведения и радиолокационными станциями, поставляемыми европейскими компаниями.

"Сейчас мы находимся на интенсивном и одновременно сложном этапе окончательного сборки всех компонентов вместе с радиолокационными станциями наблюдения, радиолокационными станциями слежения и головками самонаведения", - сказала Терех.

Над командным центром системы работает норвежская компания Kongsberg, а немецкая Diehl Defence подтвердила переговоры по поставкам систем наведения.

Чем новый перехватчик будет отличаться от Patriot

В Fire Point рассчитывают, что стоимость одного перехватчика не будет превышать 1 млн. евро, что составляет примерно от четверти до шестой части стоимости ракеты для американского комплекса Patriot.

По словам Терех, компания пытается реализовать программу, которая обычно длится десятилетиями, всего за несколько лет. В настоящее время уже проведено по меньшей мере пять испытаний перехватной ракеты.

Разработчики также отмечают, что архитектура Freyja будет открыта, что позволит при необходимости заменять отдельные компоненты разных производителей без изменения всей системы.