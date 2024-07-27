Коли ефект від F-16 буде відчутний на фронті: що кажуть експерти

Ефект від F-16 на фронті буде відчутний нескоро. Бо для цього потрібно від трьох до п'яти ескадрилій цих винищувачів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна F-16 на підході. Коли Україна отримає винищувачі та чи скоро буде ефект на фронті.
На думку колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, треба розуміти, як поведуть себе російські винищувачі Су-35 або Су-30СМ.
"Бо їхні ракети "повітря-повітря" стріляють на 250 км. Думаю, щоб по-справжньому суттєво вплинути на ситуацію на фронті, потрібно 3-4-5 ескадрилій F-16. А судячи з того, коли у нас можуть з'явитися 60 літаків та 120 пілотів, станеться це дуже нескоро", - вважає експерт.
Невідомо й те, наскільки ефективними є F-16 у повітряних боях. Об'єктивно ніхто не може зі 100%-ю впевненістю сказати, чи сильніші вони за російські Су-35, бо раніше винищувачі не зустрічалися в бойових умовах.
"Мені здається, раз-другий ми випробуємо F-16 на російських носіях КАБів або штурмовиках. Буде такий собі сюрприз. Як у травні 2023-го випробували Patriot на літаках і вертольотах над Брянською областю. Але це лише мої припущення. Раптовий кавалерійський наскок я не виключаю. Але після цього місяць-два F-16 винятково ганятимуться за ракетами та "шахедами", оскільки росіяни кинуть усі сили на полювання за ними", - відзначив провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
У недавньому інтерв'ю The Guardian головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що F-16 допоможуть ефективніше збивати ракети і точніше вражати наземні цілі, але з застереженням, що винищувачі F-16 не наближатимуться до фронту ближче, ніж на 40 км.
За словами начальника авіації командування ЗС Сергія Голубцова, для успіхів на полі бою треба досягти переваги в повітрі або хоча б паритету. Одними лише літаками зробити це важко, потрібен цілий комплекс від засобів радіоелектронної боротьби і бортів далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 (очікуються до кінця року) до ЗРК далекого радіусу типу Patriot. Як тільки всі вони з'являться на фронті, можна буде казати про переломний момент та реальні перспективи відігнати носії КАБів кілометрів на 30-50.
Додамо, що на думку експертів, у 2024 році Україна отримає 12 літаків F-16 і це при тому, що загалом Києву, як говорив президент Володимир Зеленський, потрібно не менше 128 таких винищувачів.
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