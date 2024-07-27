Когда эффект от F-16 будет ощутим на фронте: что говорят эксперты

Эффект от F-16 на фронте будет ощутим нескоро. Поскольку для этого нужно от трех до пяти эскадрилий этих истребителей.
Об этом говорится в материале РБК-Украина F-16 на подходе. Когда Украина получит истребители и скоро ли будет эффект на фронте.
По мнению бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, нужно понимать, как поведут себя российские истребители Су-35 или Су-30СМ.
"Потому что их ракеты "воздух-воздух" стреляют на 250 км. Думаю, чтобы по-настоящему существенно повлиять на ситуацию на фронте, нужно 3-4-5 эскадрилий F-16. А судя по тому, когда у нас могут появиться 60 самолетов и 120 пилотов, произойдет это очень нескоро", – считает эксперт.
Не известно и то, насколько эффективны F-16 в воздушных боях. Объективно никто не может со 100%-й уверенностью сказать, сильнее ли они российских Су-35, так как ранее истребители не встречались в боевых условиях.
"Мне кажется, разок-другой мы испытаем F-16 на российских носителях КАБов или штурмовиках. Будет такой себе сюрприз. Как в мае 2023-го испытали Patriot на самолетах и вертолетах над Брянской областью. Но это лишь мои предположения. Внезапный кавалерийский наскок я не исключаю. Но после этого месяц-два F-16 будут исключительно гоняться за ракетами и "шахедами", так как россияне бросят все силы на охоту за ними", - отметил ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.
В недавнем интервью The Guardian главком ВСУ Александр Сырский говорил, что F-16 помогут эффективнее сбивать ракеты и точнее поражать наземные цели, но с оговоркой, что истребители F-16 не будут приближаться к фронту ближе, чем на 40 км.
По словам начальника авиации командования ВС Сергея Голубцова, для успехов на поле боя необходимо добиться превосходства в воздухе или хотя бы паритета. Одними лишь самолетами сделать это трудно, нужен целый комплекс от средств радиоэлектронной борьбы и бортов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (ожидаются до конца года) до ЗРК дальнего радиуса типа Patriot. Как только все они появятся на фронте, можно будет говорить о переломном моменте и реальных перспективах отогнать носители КАБов километров на 30-50.
Добавим, что, по мнению экспертов, в 2024 году Украина получит 12 самолетов F-16 и это при том, что всего Киеву, как говорил президент Владимир Зеленский, нужно не менее 128 таких истребителей.
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