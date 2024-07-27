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Когда эффект от F-16 будет ощутим на фронте: что говорят эксперты

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Эффект от F-16 на фронте будет ощутим нескоро. Поскольку для этого нужно от трех до пяти эскадрилий этих истребителей.

По мнению бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, нужно понимать, как поведут себя российские истребители Су-35 или Су-30СМ.

"Потому что их ракеты "воздух-воздух" стреляют на 250 км. Думаю, чтобы по-настоящему существенно повлиять на ситуацию на фронте, нужно 3-4-5 эскадрилий F-16. А судя по тому, когда у нас могут появиться 60 самолетов и 120 пилотов, произойдет это очень нескоро", – считает эксперт.

Не известно и то, насколько эффективны F-16 в воздушных боях. Объективно никто не может со 100%-й уверенностью сказать, сильнее ли они российских Су-35, так как ранее истребители не встречались в боевых условиях.

"Мне кажется, разок-другой мы испытаем F-16 на российских носителях КАБов или штурмовиках. Будет такой себе сюрприз. Как в мае 2023-го испытали Patriot на самолетах и вертолетах над Брянской областью. Но это лишь мои предположения. Внезапный кавалерийский наскок я не исключаю. Но после этого месяц-два F-16 будут исключительно гоняться за ракетами и "шахедами", так как россияне бросят все силы на охоту за ними", - отметил ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Что было до этого

В недавнем интервью The Guardian главком ВСУ Александр Сырский говорил, что F-16 помогут эффективнее сбивать ракеты и точнее поражать наземные цели, но с оговоркой, что истребители F-16 не будут приближаться к фронту ближе, чем на 40 км.

По словам начальника авиации командования ВС Сергея Голубцова, для успехов на поле боя необходимо добиться превосходства в воздухе или хотя бы паритета. Одними лишь самолетами сделать это трудно, нужен целый комплекс от средств радиоэлектронной борьбы и бортов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (ожидаются до конца года) до ЗРК дальнего радиуса типа Patriot. Как только все они появятся на фронте, можно будет говорить о переломном моменте и реальных перспективах отогнать носители КАБов километров на 30-50.

Добавим, что, по мнению экспертов, в 2024 году Украина получит 12 самолетов F-16 и это при том, что всего Киеву, как говорил президент Владимир Зеленский, нужно не менее 128 таких истребителей.

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