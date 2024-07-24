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Сирський назвав межі можливостей для F-16 на лінії фронту

Україна, Середа 24 липня 2024 09:48
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Сирський назвав межі можливостей для F-16 на лінії фронту Фото: F-16 залишатимуться за 40 км від лінії фронту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Винищувачі американського виробництва F-16, які надійдуть до України, допоможуть ЗСУ. Однак вони мають обмеження на фронті.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Guardian.

Сирський заявив, що F-16 зміцнить протиповітряну оборону України і дозволить Києву ефективніше діяти проти російських крилатих ракет і точно вражати наземні цілі.

Однак, наголосив він, існують межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є.

Літаки F-16

Нагадаємо, про прибуття літаків F-16 в Україну поки що не було оголошено. Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що F-16 виробництва Lockheed Martin літатимуть в українському небі цього літа. За його словами, Данія та Нідерланди вже розпочали передачу Україні винищувачів F-16.

Як заявив президент Зеленський, Україна отримає від країн Заходу кілька літаків F-16 , яких буде недостатньо, щоб битися на рівних з російською авіацією. На його думку, для створення ефективної конкуренції Росії в небі Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

Генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі, заявив, що прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. За його словами, українські льотчики не отримають переваг у повітрі протягом кількох тижнів.

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