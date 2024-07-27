Коли ефект від F-16 буде відчутний на фронті: що кажуть експерти

Ефект від F-16 на фронті буде відчутний нескоро. Бо для цього потрібно від трьох до п'яти ескадрилій цих винищувачів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна F-16 на підході. Коли Україна отримає винищувачі та чи скоро буде ефект на фронті .

На думку колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, треба розуміти, як поведуть себе російські винищувачі Су-35 або Су-30СМ.

"Бо їхні ракети "повітря-повітря" стріляють на 250 км. Думаю, щоб по-справжньому суттєво вплинути на ситуацію на фронті, потрібно 3-4-5 ескадрилій F-16. А судячи з того, коли у нас можуть з'явитися 60 літаків та 120 пілотів, станеться це дуже нескоро", - вважає експерт.

Невідомо й те, наскільки ефективними є F-16 у повітряних боях. Об'єктивно ніхто не може зі 100%-ю впевненістю сказати, чи сильніші вони за російські Су-35, бо раніше винищувачі не зустрічалися в бойових умовах.

"Мені здається, раз-другий ми випробуємо F-16 на російських носіях КАБів або штурмовиках. Буде такий собі сюрприз. Як у травні 2023-го випробували Patriot на літаках і вертольотах над Брянською областю. Але це лише мої припущення. Раптовий кавалерійський наскок я не виключаю. Але після цього місяць-два F-16 винятково ганятимуться за ракетами та "шахедами", оскільки росіяни кинуть усі сили на полювання за ними", - відзначив провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.