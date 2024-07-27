Когда эффект от F-16 будет ощутим на фронте: что говорят эксперты

Эффект от F-16 на фронте будет ощутим нескоро. Поскольку для этого нужно от трех до пяти эскадрилий этих истребителей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина F-16 на подходе. Когда Украина получит истребители и скоро ли будет эффект на фронте .

По мнению бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, нужно понимать, как поведут себя российские истребители Су-35 или Су-30СМ.

"Потому что их ракеты "воздух-воздух" стреляют на 250 км. Думаю, чтобы по-настоящему существенно повлиять на ситуацию на фронте, нужно 3-4-5 эскадрилий F-16. А судя по тому, когда у нас могут появиться 60 самолетов и 120 пилотов, произойдет это очень нескоро", – считает эксперт.

Не известно и то, насколько эффективны F-16 в воздушных боях. Объективно никто не может со 100%-й уверенностью сказать, сильнее ли они российских Су-35, так как ранее истребители не встречались в боевых условиях.

"Мне кажется, разок-другой мы испытаем F-16 на российских носителях КАБов или штурмовиках. Будет такой себе сюрприз. Как в мае 2023-го испытали Patriot на самолетах и вертолетах над Брянской областью. Но это лишь мои предположения. Внезапный кавалерийский наскок я не исключаю. Но после этого месяц-два F-16 будут исключительно гоняться за ракетами и "шахедами", так как россияне бросят все силы на охоту за ними", - отметил ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.