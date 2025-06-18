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Що не можна робити в день літнього сонцестояння 2025: точна дата й потужні прикмети

Середа 18 червня 2025 08:45
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Що не можна робити в день літнього сонцестояння 2025: точна дата й потужні прикмети Що треба робити на літне сонцестояння, а що - заборонено (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Літнє сонцестояння - це не просто найдовший день у році, а час, коли сили природи досягають свого піку. Не випадково наші предки цього дня проводили ритуали, остерігалися злих думок і закликали удачу.

РБК-Україна розповідає, як енергетика діє цього дня і що не варто робити у цю важливу дату.

Коли літне сонцестояння у 2025 році

У 2025 році ця подія відбудеться 21 червня о 5:41 за київським часом. Сонце 21 червня світитиме над Україною 16 годин і 27 хвилин - найдовше за весь рік.

Цей час варто провести з користю: на природі, в гармонії з собою і світом. Але водночас потрібно пам’ятати, що сили, які активізуються, вимагають поваги.

Не варто ігнорувати традиції, прикмети та попередження, що дійшли до нас крізь віки. Природа в цей день ніби дає сигнал: дослухайся - і отримаєш відповідь на важливе питання.

Що краще не робити у сонцестояння

У цей день не радять сваритися, влаштовувати конфлікти чи тримати образу - все негативне може затягнутись на рік.

Не варто залишати справи недоробленими: вважається, що тоді вони довго не зрушать з місця.

Брудний чи пошкоджений одяг теж під забороною - чистота символізує оновлення й світло.

Шкідливе ставлення до природи, знищення рослин чи знущання з тварин можуть "відгукнутись" у несподіваний спосіб.

Не варто займатися самоїдством або згадувати минулі невдачі. Цей день - не для жалю, а для відпускання старого. Всі ваші вчинки в цей день нібито закладають програму на прийдешній рік - оберіть світлий сценарій.

Що не можна робити в день літнього сонцестояння 2025: точна дата й потужні прикметиДень літнього сонцестояння - ідеальний час для звертання до себе і Всесвіту (фото: Freepik)

Що підказують прикмети

Природа в день сонцестояння говорить з тими, хто вміє слухати.

  • Якщо світанок ясний - рік буде здоровим і щедрим.
  • Ранкова роса обіцяє добрий врожай, а тиха ніч без вітру - спекотне літо.
  • Безліч зірок на небі - прикмета багатого грибного сезону восени.
  • Якщо в цей день почнеться спека - вона триматиметься до серпня.
  • Якщо ж у цей день сонце сховалося за хмарами, то очікується неспокійний період із дощами й вітрами.

Що варто зробити: прості дії для щасливого року

  • Почніть день із зустрічі сонця - це наче зарядка для душі на весь рік.
  • Одягніть щось світле, сонячне - такі кольори притягують радість.
  • Помрійте, сформулюйте наміри, запишіть бажання - сьогодні Всесвіт особливо уважний.
  • Прогулянка на природі, вмивання росою, плетіння вінка - не просто розваги, а спосіб гармонізувати енергію.
  • Покладіть монетку біля порогу - за повір’ям, це відкриє шлях фінансовому достатку.

І найголовніше - усміхайтесь: день літнього сонцестояння любить тих, хто вірить у світло.

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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Elle, Astrology Answers та NASA.

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