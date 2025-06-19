Когда День военно-морских сил ВСУ: дата, традиции, история праздника

День военно-морских сил Вооруженных сил Украины - ежегодный профессиональный праздник украинских моряков, морской пехоты и всех, кто служит на защите морских границ государства.

РБК-Украина рассказывает о традициях и истории праздника, а также о том, когда День ВМС в 2025 году.

Когда празднуют День ВМС ВСУ

В соответствии с Указом Президента Украины №331/2015 от 12 июня 2015 года, праздник отмечается в первое воскресенье июля.

Такое решение было принято с целью окончательного отмежевания от советских и российских традиций.

Таким образом, в 2025 году День военно-морских сил ВСУ празднуют 6 июля.

История и значение праздника

История украинского флота достигает 1918 года, когда во время освободительной борьбы на кораблях Черноморского флота впервые подняли сине-желтые флаги.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году началось формирование ВМС ВСУ как отдельного вида Вооруженных сил.

Первые в истории военно-морских сил независимой Украины широкомасштабные учения "Море-96" состоялись 30 июля-1 августа 1996 года в Черном море. В них приняли участие 14 боевых кораблей, 2500 военных и авиация. Финальную фазу возглавлял президент Леонид Кучма.

После этого события, 1 августа было официально провозглашено Днем военно-морских сил Украины (Указ №708/1996). Праздник торжественно отмечался с 1997 года, в частности - в Севастополе, где на украинских кораблях впервые подняли национальные военно-морские флаги.

День ВМС стал символом боевой готовности флота и победы в борьбе за статус Украины как морской державы.

До 2005 года День ВМС Украины ежегодно отмечали 1 августа, однако такая дата часто приходилась на будни, что противоречило флотским традициям. Получалось, что украинские моряки отмечали свой профессиональный праздник в рабочий день, тогда как российские - в воскресенье накануне.

Чтобы восстановить символическую справедливость и удобство празднования, в 2006 году Виктор Ющенко подписал Указ №259, которым установил новую дату - первое воскресенье июля. Это решение было принято с учетом пожеланий самих военных моряков и "с целью возрождения национальных морских традиций".

Отметим, что в течение нескольких лет День военно-морских сил Вооруженных сил Украины не отмечался, ведь на смену ему пришел другой праздник - День флота Украины.

После избрания президентом Виктор Янукович подписал указ, которым перенес празднование Дня флота на последнее воскресенье июля, совместив его с празднованием дня военно-морского флота России.

В 2015 году президент Петр Порошенко вернул название праздника - День военно-морских сил Вооруженных сил Украины - и возобновил празднование в первое воскресенье июля. Этот шаг стал четким символом разрыва с советским и российским прошлым и подтверждением национальной идентичности украинского флота.

Особое значение праздник приобрел именно после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Именно тогда украинские моряки проявили невероятную стойкость, оставаясь верными присяге.

Сегодня, в контексте полномасштабной войны, их вклад в оборону Юга, уничтожение вражеских кораблей и разминирование акваторий - бесценен.

Корабли ВМСУ на учениях (фото: Facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Как чествуют военно-морские силы

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия - возложение цветов, вручение государственных наград, концерты, выставки техники.

Больше всего событий традиционно происходит в Одессе, которая остается главной базой ВМС ВСУ.

Военные капелланы проводят молебны, а командование ВСУ публикует поздравления для всех военнослужащих, которые служат на море.

На фоне полномасштабной войны День ВМС ВСУ является не только данью традиции, но и возможностью вспомнить о героизме, самопожертвовании и профессионализме моряков. Это день благодарности, памяти о погибших и поддержки тех, кто продолжает защищать Украину на морских рубежах.