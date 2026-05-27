Когда День Киева в 2026 году? В КГГА назвали дату и рассказали о традициях праздника

Уже в конце мая в столице традиционно будут отмечать День Киева. В 2026 году праздник приходится на 31 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Главное: Точная дата: В 2026 году День Киева официально будут отмечать в воскресенье, 31 мая.

День Киева ежегодно празднуют в последнее воскресенье мая. В этом году - 31 мая. В то же время праздничные мероприятия в столице обычно продолжаются несколько дней - от трех до пяти - накануне самой даты.

Как появился праздник

Традиция празднования Дня Киева появилась относительно недавно.

Впервые масштабные торжества провели в 1982 году, когда столица праздновала свое 1500-летие. Тогда праздничные мероприятия организовали в последние выходные мая.

Праздник настолько понравился киевлянам, что уже в 1987 году День Киева официально закрепили как городской праздник. Идею отмечать его именно в последнее воскресенье мая предложил журналист Вячеслав Лашук.

Какие традиции связаны с Днем Киева

За годы существования праздника в Киеве сформировались собственные традиции празднования. В частности, в эти дни в столице обычно проводят:

спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами";

международные велосоревнования;

фестивали;

выставки цветов;

регаты;

турниры по различным видам спорта;

концерты и театральные представления.

Отдельно одной из самых известных традиций стали вернисажи на Андреевском спуске, которые проводят еще с 1984 года. Также в ботанических садах и на Певческом поле традиционно открывают выставки весенних цветов.