Когда День Киева в 2026 году? В КГГА назвали дату и рассказали о традициях праздника

14:42 27.05.2026 Ср
3 мин
Празднование Дня Киева традиционно длится несколько дней
Татьяна Веремеева
Фото: Когда отмечают День Киева в 2026 году? (Getty Images)
Уже в конце мая в столице традиционно будут отмечать День Киева. В 2026 году праздник приходится на 31 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Главное:

  • Точная дата: В 2026 году День Киева официально будут отмечать в воскресенье, 31 мая.
  • Продолжительность торжеств: Праздничные мероприятия и события в городе обычно продолжаются от 3 до 5 дней накануне.
  • История создания: Впервые праздник с размахом провели в 1982 году в честь 1500-летия основания города, а официальным ежегодным городским праздником он стал в 1987 году.
  • Спортивные традиции: Неотъемлемой частью праздничных выходных является благотворительный "Пробег под каштанами", велосоревнования и спортивные турниры.
  • Культурная программа: Традиционно в эти дни на Певческом поле и в ботсадах продолжаются выставки цветов, на Андреевском спуске проходят вернисажи, а на улицах - концерты и спектакли.

День Киева ежегодно празднуют в последнее воскресенье мая. В этом году - 31 мая. В то же время праздничные мероприятия в столице обычно продолжаются несколько дней - от трех до пяти - накануне самой даты.

Как появился праздник

Традиция празднования Дня Киева появилась относительно недавно.

Впервые масштабные торжества провели в 1982 году, когда столица праздновала свое 1500-летие. Тогда праздничные мероприятия организовали в последние выходные мая.

Праздник настолько понравился киевлянам, что уже в 1987 году День Киева официально закрепили как городской праздник. Идею отмечать его именно в последнее воскресенье мая предложил журналист Вячеслав Лашук.

Какие традиции связаны с Днем Киева

За годы существования праздника в Киеве сформировались собственные традиции празднования. В частности, в эти дни в столице обычно проводят:

  • спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами";
  • международные велосоревнования;
  • фестивали;
  • выставки цветов;
  • регаты;
  • турниры по различным видам спорта;
  • концерты и театральные представления.

Отдельно одной из самых известных традиций стали вернисажи на Андреевском спуске, которые проводят еще с 1984 года. Также в ботанических садах и на Певческом поле традиционно открывают выставки весенних цветов.

Как будут отмечать в 2026 году

РБК-Украина ранее рассказывало, что ко Дню Киева 30-31 мая в столице проведут серию бесплатных экскурсий. Для киевлян и туристов подготовили прогулки по Старому Киеву, Подолу, Михайловскому Златоверхому и Флоровскому монастырям. Участникам обещают эксклюзивные маршруты, в частности спуск в старинный монастырский погреб, подъем на закрытую колокольню и рассказы о киевских масонах и украинском барокко.

Также мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня города вручил государственные награды, звания и благодарности выдающимся киевлянам. Среди тех, кто получил звание "Почетный гражданин города Киева", - главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко, ученые, художники, медики и педагоги. Всего награды получили 40 жителей столицы, а еще 12 педагогам вручили благодарности городского головы.

