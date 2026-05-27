Безкоштовні екскурсії на День Києва 2026: куди піти та що покажуть уперше

До Дня Києва, який цьогоріч святкують 30-31 травня, киян та гостей столиці запрошують на серію унікальних безкоштовних екскурсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс керівника ДІАЗ "Стародавній Київ" Романа Маленкова у Facebook .

Обидві екскурсії 31 травня проведе особисто керівник заповідника Роман Маленков. Заходи є безкоштовними та відкритими для всіх охочих. Реєструватись на екскурсії не потрібно, їх організовує заповідник спільно із та ГО "Україна Інкогніта".

30 та 31 травня екскурсії будуть безкоштовними

14:30 - "Флорівський монастир" (ВПЕРШЕ). Місце зустрічі: біля входу в монастир (ул. Фролівська, 6/8). Ексклюзивна прем'єрна екскурсія - учасники побачать чотири храми, зможуть піднятися на закриту для звичайних відвідувачів дзвіницю та отримають особливий бонус від дослідників.

11:00 - "Михайлівський Золотоверхий монастир". Місце зустрічі: біля входу до собору. У програмі - відвідини унікального музейного простору "Надбрамна церква і Київ Х-ХІІІ ст.", а також спуск у величезний старовинний монастирський льох.

