Безкоштовні екскурсії на День Києва 2026: куди піти та що покажуть уперше
До Дня Києва, який цьогоріч святкують 30-31 травня, киян та гостей столиці запрошують на серію унікальних безкоштовних екскурсій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс керівника ДІАЗ "Стародавній Київ" Романа Маленкова у Facebook.
Головне:
- Презентація на ходу: прогулянка з Єгором Кравцем стане живою презентацією його нового путівника "Абетка українського бароко".
- Масонський Поділ: Максим Дербеньов розкриє секрети таємних товариств нижнього міста.
- Спуск у підземелля: під час екскурсії Михайлівським Золотоверхим монастирем відвідувачів пустять у величезний закритий монастирський льох.
- Ексклюзивна прем'єра: Роман Маленков уперше проведе екскурсію Флорівським монастирем із підйомом на дзвіницю та особливим бонусом.
Програма безкоштовних екскурсій на День Києва
Субота, 30 травня:
- 11:00 - "Українське Бароко Старого Києва". Місце зустрічі: Золоті Ворота, біля фонтану. Екскурсію проведе києвознавець та дослідник Єгор Кравець. Ця прогулянка стане живою презентацією його нового путівника "Абетка українського бароко".
- 14:45 - "Масони та Києво-Поділ". Місце зустрічі: майданчик Музею Гетьманства (вул. Спаська, 16В). Гід і знавець таємних товариств Максим Дербеньов розкриє містичні та історичні секрети подільських масонів.
Неділя, 31 травня:
11:00 - "Михайлівський Золотоверхий монастир". Місце зустрічі: біля входу до собору. У програмі - відвідини унікального музейного простору "Надбрамна церква і Київ Х-ХІІІ ст.", а також спуск у величезний старовинний монастирський льох.
14:30 - "Флорівський монастир" (ВПЕРШЕ). Місце зустрічі: біля входу в монастир (ул. Фролівська, 6/8). Ексклюзивна прем'єрна екскурсія - учасники побачать чотири храми, зможуть піднятися на закриту для звичайних відвідувачів дзвіницю та отримають особливий бонус від дослідників.
30 та 31 травня екскурсії будуть безкоштовними (фото: Роман Маленков/Facebook)
Обидві екскурсії 31 травня проведе особисто керівник заповідника Роман Маленков. Заходи є безкоштовними та відкритими для всіх охочих. Реєструватись на екскурсії не потрібно, їх організовує заповідник спільно із та ГО "Україна Інкогніта".
