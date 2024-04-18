Дитина вперше йде в садочок? Ось які аналізи і довідки потрібно мати

Якщо ваша дитина збирається йти до садочка, то до заяви про зарахування дитини батьки мають додати медичні документи. Варто знати, які саме медичні довідки та аналізи потрібно підготувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку сімейного лікаря Анни Слинчук.

Який огляд пройти та аналізи

Довідки, які необхідно взяти в сімейного лікаря/педіатра: "Форма 086/о" та виписка з форми щеплень.

Що включає огляд в сімейного лікаря/педіатра:

вимір зросту та маси тіла

дослідження гостроти зору, слуху

оцінка досягнення ключових показників розвитку

оцінка постави

оцінка склепіння стопи

Аналізи, які необхідні зробити перед вступом до садочка:

загальний аналіз крові

загальний аналіз сечі

кал на яйця глистів

Також до обовʼязково переліку входить консультація та огляд лікарем стоматологом.

До того ж, якщо сімейний лікар бачить потребу чи доцільність в консультації іншого вузького спеціаліста він може додатково скерувати та дати електронне направлення.

Тези взяті з Наказу МОЗ України від 25.07.2023 № 1351 "Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".

Важливо, що діти, які не отримали профілактичних щеплень, відвідувати дитячі садочки не дозволяється.

Які довідки необхідні для зарахування дитини до садочка (фото: instagram.com/likar_slynchuk_anna)

Як записати дитину до садочка

Спочатку потрібно обрати дитячий садок.

Далі відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.

Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку надати в дитячий садок:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють

медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря

свідоцтво про народження

Також, для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру

направлення місцевого органу управління освітою

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю

Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом календарного року на підставі наданих документів.