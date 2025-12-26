Колесо огляду на Подолі закрили та розбирають: що постановила прокуратура

Колесо огляду на Подолі закрили та почали демонтаж на вимогу прокуратури, а місто веде переговори про його перенесення на іншу локацію.

Як пише РБК-Україна , про це повідомляє Київська міська рада .

Михайло Буділов із Департаменту територіального контролю Києва повідомив, що фахівці кілька разів вимагали демонтаж колеса огляду. Крім того, на власників атракціону оформили адміністративний протокол за порушення правил благоустрою.

"Фахівці Департаменту неодноразово видавали припис про демонтаж атракціону. Останній припис видано 22 грудня цього року. Крім того, інспекція з благоустрою склала адміністративний протокол на власників", - повідомив Михайло Буділов.

Чиновник також уточнив, що питання демонтажу таких конструкцій не входить до повноважень Департаменту земельних ресурсів чи Департаменту територіального контролю. Тому власник проводить роботи власними силами.

Зазначимо, що технічний стан атракціону під час останнього огляду був оцінений як задовільний. Так, згідно з Актом періодичного технічного огляду, складеним ТОВ "Міжрегіональний експертно-технічний центр" 21 жовтня 2025 року, колесо відповідає паспортним характеристикам. Фахівці перевірили всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки, стан металоконструкції, болтових і зварних з’єднань. Після випробувань тріщин або залишкових деформацій не виявили, а всі системи працювали справно.

Атракціон Панорамне колесо огляду на Подолі було встановлено у 2017 році. Атракціон швидко здобув популярність серед киян і гостей столиці, ставши улюбленим місцем для прогулянок і фотографій, адже він відкривав відвідувачам панорамний вид на Поділ та Дніпро.

Наразі місто веде переговори з власником щодо можливості встановлення колеса огляду на іншій локації в Києві, щоб атракціон знову міг приймати відвідувачів.