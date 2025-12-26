Колесо обозрения на Подоле закрыли и разбирают: что постановила прокуратура

Колесо обозрения на Подоле закрыли и начали демонтаж по требованию прокуратуры, а город ведет переговоры о его переносе на другую локацию.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает Киевский городской совет .

Михаил Будилов из Департамента территориального контроля Киева сообщил, что специалисты несколько раз требовали демонтаж колеса обозрения. Кроме того, на владельцев аттракциона оформили административный протокол за нарушение правил благоустройства.

"Специалисты Департамента неоднократно выдавали предписание о демонтаже аттракциона. Последнее предписание выдано 22 декабря этого года. Кроме того, инспекция по благоустройству составила административный протокол на владельцев", - сообщил Михаил Будилов.

Чиновник также уточнил, что вопрос демонтажа таких конструкций не входит в полномочия Департамента земельных ресурсов или Департамента территориального контроля. Поэтому владелец проводит работы собственными силами.

Отметим, что техническое состояние аттракциона во время последнего осмотра было оценено как удовлетворительное. Так, согласно Акту периодического технического осмотра, составленному ООО "Межрегиональный экспертно-технический центр" 21 октября 2025 года, колесо соответствует паспортным характеристикам. Специалисты проверили все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности, состояние металлоконструкции, болтовых и сварных соединений. После испытаний трещин или остаточных деформаций не обнаружили, а все системы работали исправно.

Аттракцион Панорамное колесо обозрения на Подоле был установлен в 2017 году. Аттракцион быстро обрел популярность среди киевлян и гостей столицы, став любимым местом для прогулок и фотографий, ведь он открывал посетителям панорамный вид на Подол и Днепр.

Сейчас город ведет переговоры с владельцем о возможности установки колеса обозрения на другой локации в Киеве, чтобы аттракцион снова мог принимать посетителей.