Колесо обозрения на Подоле в Киеве могут закрыть: прокуратура объяснила, в чем опасность
Колесо обозрения, расположенное на Контрактовой площади в Киеве, могут закрыть из-за неудовлетворительного состояния аттракциона и отсутствия необходимой разрешительной документации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Почему Колесо обозрения в Киеве признали опасным
Украинцам рассказали, что Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации - из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.
"Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом", - объяснили гражданам.
Колесо обозрения на Подоле (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
В рамках досудебного расследования уголовного производства, которое проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины (по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации объекта), было установлено при осмотре:
- что опорная металлическая конструкция аттракциона (Колеса обозрения на Подоле) размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии;
- что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги;
- что часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии.
Поврежденные деревянные брусья под аттракционом (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
"Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", - подчеркнули в прокуратуре.
Уточняется, что досудебное расследование сейчас продолжается. Проводят его следователи Подольского УП ГУ Нацполиции в городе Киеве.
Публикация прокуратуры Киева насчет ходатайства об аресте (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Как Колесо обозрения появилось на Контрактовой площади
Несколько позже в прокуратуре рассказали, что Колесо обозрения на Подоле в Киеве было размещено как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке, получив контрольную карточку на временное нарушение благоустройства.
При этом впоследствии ее несколько раз продлевали из-за популярности аттракциона среди киевлян.
"Однако после того, как срок действия контрольной карточки закончился, аттракцион не демонтировали", - сообщили гражданам.
Колесо обозрения в Киеве установили к зимним праздникам (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Отмечается, что сотрудники отдела контроля за благоустройством аппарата Подольской РГА с 2023 года неоднократно вносили предпринимателю предписания - с требованием предоставить разрешительную документацию на размещение Колеса обозрения.
"Не получив документы, они проинформировали профильные департаменты КГГА и органы контроля о выявленном нарушении порядка размещения аттракционов в городе Киеве, которое требует рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования. Однако должностные лица КГГА должным образом не отреагировали", - добавили в прокуратуре.
Кому сообщили о подозрениях из-за этого аттракциона
Согласно информации прокуратуры, должностным лицам КГГА, которые годами не замечали Колесо обозрения на Подоле, работавшее без всяких разрешений на землю в исторической части Киева, сообщено о подозрениях.
Так, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрениях в служебной халатности было:
- директору Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА);
- директору Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
Сообщается, что директор Департамента земельных ресурсов КГГА (которая должна контролировать использование коммунальных земельных участков в столице), не принимала никаких мер для возвращения самовольно занятого предпринимателем участка, на котором он установил аттракцион.
"В частности, чиновница не вела судебно-претензионную деятельность", - уточнили в прокуратуре.
Руководитель Департамента территориального контроля столицы также "не принимал никаких мер для освобождения коммунального земельного участка от самовольно размещенного на нем Колеса обозрения".
Колесо обозрения в столице размещено самовольно (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
"Расследование осуществляется следователями СО Подольского УП ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева", - добавили в прокуратуре.
В завершение украинцам сообщили, что в связи с бездействием должностных лиц Киевского городского совета, Подольская окружная прокуратура города Киева в июне 2025 года обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства.
Суд просят "обязать предпринимателя освободить коммунальный земельный участок путем демонтажа Колеса обозрения на Контрактовой площади в Подольском районе столицы".
"Судебное рассмотрение дела продолжается", - подытожили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Публикация столичной прокуратуры насчет подозрений чиновникам (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
