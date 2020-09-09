ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Путин просил Лукашенко поговорить с Зеленским

Минск, Среда 09 сентября 2020 14:59
Путин просил Лукашенко поговорить с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин хотел, чтобы он поговорил с ним "по-отечески".

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ.

Лукашенко жалеет, что Украина присоединилась к "давлению на Беларусь" после начала протестов в стране.

"Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", - рассказал Лукашенко о просьбе Путина.

Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели... Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в выборы Беларуси.

В Минске ответили, что не нуждаются в советах украинского президента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь