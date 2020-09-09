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Верховный суд остановил взыскание 350 млн долларов с ПриватБанка в пользу Суркисов

Киев, Среда 09 сентября 2020 13:32
Верховный суд остановил взыскание 350 млн долларов с ПриватБанка в пользу Суркисов
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Взыскания не произойдет, пока решения судов обжалуются в кассационных инстанциях

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров Украины на решения судов по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке. Речь идет о решении Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года и постановлении Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Одновременно суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и приостановил исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что определением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок исполнения постановления Печерского районного частности, путем взыскания с ПриватБанка денежных средств в сумме 347 млн долларов.

"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Одновременно НАБУ открыло уголовное производство по решению Печерского районного суда Киева о взыскании с ПриватБанка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов. Расследуется попытка завладеть деньгами.

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