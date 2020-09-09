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Колесникова рассказала, где она находилась последние два дня

Беларусь, Среда 09 сентября 2020 23:36
Колесникова рассказала, где она находилась последние два дня
Фото: Мария Колесникова (news.tut.by Дарья Бурякина)
Автор: Артур Родивилов

После задержания утром 7 сентября Марию Колесникову доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Беларуси. Она провела там полдня.

Об этом рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак.

После этого ее перевезли в КГБ, где требовали согласиться самостоятельно покинуть Беларусь. Колесникова отказалась, и ее насильно вывезли на границу.

Документов о задержании у Марии Колесниковой на руках нет. Ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября, в котором не указано кем, когда, где она была задержана.

Напомним, ранее стало известно, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти.

Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что представители этого совета "ответят по закону".

Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске, накануне она была задержана при попытке выдворения из Беларуси в Украину.

По версии белорусских властей, ее уже оформили на выезд, после чего на пути к границе с Украиной ее якобы высадили из авто другие оппозиционеры, которые вчера прибыли в Киев.

Как утверждает оппозиция, Колесникова не хотела принудительно покидать страну и порвала свой паспорт. После этого инцидента ее удерживали в Мозырском погранотряде в Гомельской области.

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