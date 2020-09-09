Колеснікова розповіла, де вона перебувала останні два дні

Фото: Марія Колеснікова (news.tut.by Дарья Бурякіна)

Після затримання вранці 7 вересня Марію Колеснікову доставили в Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією в Білорусі. Вона провела півдня.

Про це розповіла адвокат опозиціонерки Людмила Козак.

Після цього її перевезли в КДБ, де вимагали погодитися самостійно покинути Білорусь. Колеснікова відмовилася, і її насильно вивезли на кордон.

Документів про затримання у Марії Колесникової на руках немає. Їй вручили тільки постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, санкціоновану Генпрокуратурою 8 вересня, в якій не вказано ким, коли, де вона була затримана.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Колеснікова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади.

Цю кримінальну справу було відкрито проти членів координаційної ради опозиції. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що представники цієї ради "відповідатимуть за законом".

Колеснікова перебуває в СІЗО № 1 в Мінську, напередодні вона була затримана при спробі випровадження з Білорусі в Україну.

За версією білоруської влади, її вже оформили на виїзд, після чого на шляху до кордону з Україною її нібито висадили з авто інші опозиціонери, які вчора прибули в Київ.

Як стверджує опозиція, Колеснікова не хотіла примусово залишати країну і порвала свій паспорт. Після цього інциденту її утримували в Мозирському прикордонному загоні в Гомельській області.