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В России прокомментировали состояние здоровья Кольченко

НовостиОбщество    19.06.2018 - 18:28
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

В РФ уверены, что в стационарном лечении Кольченко не нуждается

Состояние здоровья отбывающего наказание в России украинца Александра Кольченко не вызывает опасений у врачей, в стационарном лечении он не нуждается. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Челябинской области.

"Состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается", - говорится в сообщении.

Также в ГУФСИН сообщают, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорятся в сообщении.

Напомним, что Уполномоченный Верховной рады по правам человека в Украине Людмила Денисова до сих пор не получила от российской стороны точной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили бессрочную голодовку.

Также ранне сообщалось, что Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обеспокоена соблюдением прав украинского политзаключенного Александра Кольченко, осужденного на территории Российской Федерации. За время голодовки вес Кольченко снизилсся до 54 кг.

Омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных, объявивших голодовку Денисова и Москалькова договорились о взаимных посещениях Сенцова и Вышинского
Теги публикации: Александр Кольченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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