Кольченко переводять в штрафний ізолятор

Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

25 грудня у нього був адвокат

Українського політв'язня Олександра Кольченко переводять на 10 діб в штрафний ізолятор Копейской колонії, яка знаходиться в Челябінській області (РФ). Про це розповіла російська правозахисниця Тетяна Щур, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

За її словами, Кольченку вранці 27 грудня з колонії надійшло повідомлення, що його закривають в ШІЗО.

"25 грудня у нього був наш адвокат, який його відвідує регулярно, один або два рази у місяць. Начебто, все було нормально. Саша передавав всім привіт і подяку за підтримку. І виглядає він пристойно. Він розповідав, що він регулярно по годині в день займається в спортзалі. Ніби як рум'янець на щоках з'явився. Все ніби в порядку. Нормальні взаємини в загоні і ніяких спеціальних дій до нього не застосовується. Не змушують нічого ні з боку ФСБ, ні з боку адміністрації колонії. Все тихо, мирно. Сьогодні вранці надійшло повідомлення, що його закривають в ШІЗО на 10 діб за якогось формального приводу", - зазначила Щур.

Російська правозахисниця додала, що посилення режиму в тюрмах у період свят - звичайна практика.

"На жаль, такі правила в тюрмах, що у зв'язку зі святами відбувається посилення режиму. І всіх засуджених, які мають важкі статті, прибирають із зони в профілактичних цілях. Це такі вимоги режиму", - сказала вона.

Раніше повідомляли, що стан здоров'я українського політв'язня Кольченко не викликає побоювань у лікарів, стаціонарного лікування він не потребує.

Додамо, що раніше український омбудсмен Людмила Денисова направила Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 затриманих в Україні росіян на українських політв'язнів.