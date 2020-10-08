Кольченко отменили наказание за стычки под посольством Беларуси

Киевский апелляционный суд решил отменить назначенное бывшему пленнику Кремля Александру Кольченко наказание за беспорядки под белорусским посольством. Суд первой инстанции назначил Кольченко общественные работы.

Об этом сообщила пресс-секретарь апелляционного суда Татьяна Геведзе в комментарии "Укринформу".

По ее словам, постановление первой инстанции было отменено, а производство по Кольченко вообще закрыли.

Напомним, 10 августа под зданием посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения на акции в поддержку протестов в Минске. Во время столкновений правоохранители задержали нескольких участников акции, среди них оказался и Кольченко.

На следующий день Кольченко присудили наказание в виде 40 часов общественных работ. Адвокат активиста Евгения Закревская заявляла, что несмотря на открытое судебное заседание, к нему не допустили свидетеля.

Как писало РБК-Украина, Кольченко освободили из российской тюрьмы в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года. Его арестовали в оккупированном Крыму и приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в якобы терроризме.