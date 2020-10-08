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Кольченку скасували покарання за сутички під посольством Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Київський апеляційний суд вирішив скасувати призначене колишньому бранцю Кремля Олександру Кольченку покарання за заворушення під білоруським посольством. Суд першої інстанції призначив Кольченку громадські роботи.

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Про це повідомила прес-секретар апеляційного суду Тетяна Геведзе в коментарі "Укрінформу".

За її словами, постанову першої інстанції було скасовано, а провадження щодо Кольченка взагалі закрили.

Нагадаємо, 10 серпня під будівлею посольства Білорусі в Києві сталися сутички на акції на підтримку протестів в Мінську. Під час сутичок правоохоронці затримали декількох учасників акції, серед них опинився і Кольченко.

Наступного дня Кольченку присудили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Адвокат активіста Євгенія Закревська наголошувала, що попри відкрите судове засідання, до нього не допустили свідка.

Як писало РБК-Україна, Кольченка звільнили з російської в'язниці в рамках обміну полоненими у вересні 2019 року. Його заарештували в окупованому Криму та засудили до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито тероризмі.

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