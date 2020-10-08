Кольченку скасували покарання за сутички під посольством Білорусі

Київський апеляційний суд вирішив скасувати призначене колишньому бранцю Кремля Олександру Кольченку покарання за заворушення під білоруським посольством. Суд першої інстанції призначив Кольченку громадські роботи.

Про це повідомила прес-секретар апеляційного суду Тетяна Геведзе в коментарі "Укрінформу".

За її словами, постанову першої інстанції було скасовано, а провадження щодо Кольченка взагалі закрили.

Нагадаємо, 10 серпня під будівлею посольства Білорусі в Києві сталися сутички на акції на підтримку протестів в Мінську. Під час сутичок правоохоронці затримали декількох учасників акції, серед них опинився і Кольченко.

Наступного дня Кольченку присудили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Адвокат активіста Євгенія Закревська наголошувала, що попри відкрите судове засідання, до нього не допустили свідка.

Як писало РБК-Україна, Кольченка звільнили з російської в'язниці в рамках обміну полоненими у вересні 2019 року. Його заарештували в окупованому Криму та засудили до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито тероризмі.