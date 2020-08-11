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Кольченко дали общественные работы после задержания у посольства Беларуси

Киев, Вторник 11 августа 2020 13:48
Кольченко дали общественные работы после задержания у посольства Беларуси
Фото: задержание Александра Кольченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кольченко присудили 40 часов общественных работ

После задержания активистов на протесте под посольством Беларуси в Киеве бывшему политическому заключенному Александру Кольченко присудили общественные работы. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Об этом на брифинге сообщила его адвокат Евгения Закревская.

"Определили наказание в виде 40 часов общественных работ", - отметила адвокат.

Она добавила, что касается привлечения к ответственности за якобы неповиновение законным требованиям полиции, вопрос не был рассмотрен по сути. Материалы отправили на дополнительное оформление в связи с тем, что протокол был составлен с нарушениями.

"Это цирк… судья отметила, что судебное рассмотрение является открытым, но не допустила журналистов. Также не был допущен свидетель", - отметил, в свою очередь, сам Кольченко.

Закревская подчеркнула, что на решение суда будет подана апелляция.

Напомним, вчера под зданием посольства Беларуси в Киеве прошла акция в поддержку оппозиционных протестов в этой стране; сообщалось о нескольких задержанных.

Кольченко освободили из российской тюрьмы в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года, был арестован в Крыму после аннексии и получил 10 годам лишения свободы по обвинению якобы в терроризме.

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