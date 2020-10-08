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Кольченко отменили наказание за стычки под посольством Беларуси

Киев, Четверг 08 октября 2020 22:22
Кольченко отменили наказание за стычки под посольством Беларуси
Фото: Александр Кольченко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевский апелляционный суд решил отменить назначенное бывшему пленнику Кремля Александру Кольченко наказание за беспорядки под белорусским посольством. Суд первой инстанции назначил Кольченко общественные работы.

Об этом сообщила пресс-секретарь апелляционного суда Татьяна Геведзе в комментарии "Укринформу".

По ее словам, постановление первой инстанции было отменено, а производство по Кольченко вообще закрыли.

Напомним, 10 августа под зданием посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения на акции в поддержку протестов в Минске. Во время столкновений правоохранители задержали нескольких участников акции, среди них оказался и Кольченко.

На следующий день Кольченко присудили наказание в виде 40 часов общественных работ. Адвокат активиста Евгения Закревская заявляла, что несмотря на открытое судебное заседание, к нему не допустили свидетеля.

Как писало РБК-Украина, Кольченко освободили из российской тюрьмы в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года. Его арестовали в оккупированном Крыму и приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в якобы терроризме.

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