Колаборантів замінюють на "своїх з РФ". Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі

"Сьогодні можна підводити підсумки двох тижнів - двох тижнів інтенсифікації вибухів у Мелітополі. За два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено більш ніж 15 військових угруповань ворога, з них сім було безпосередньо на території міста Мелітополь", - розповів він.

За словами Федорова, найчастіше ворог "не встигав" слідкувати за технікою безпеки на аеродромі Мелітополя, куди окупанти спочатку на протязі трьох днів звозили військове обладнання, боєприпаси, "потім все це вибухнуло".

"Така ж сама ситуація відбувалась і на території мелітопольського депо, де ворог спочатку розмістив свою базу з ремонту військової техніки, потім базу зі сховища палива, як для військової техніки, так і для залізничного транспорту і все це кілька разів за два тижні вибухало", - додав мер Мелітополя.

Він зазначив, що цікавим є те, що після вибухів у депо, колаборанти почали виходити на зв’язок з силовими структурами України і розповідати, хто безпосередньо керує тепловозами, хто - електровозами і тепер це сполучення майже закрито.

"Колабаранти в паніці, вони бояться", - додав Федоров.

До того ж, як додав він, після вибухів у Мелітополі окупанти почали замінювати колаборантів. Так, за два останні тижні, замінені 4 так звані "голови" місцевих адміністрацій.

"Одразу після вибуху з Зубарєвим, буквально через 4 години представили вже нового гауляйтера з Росії. Така ж ситуація в Приазовському, Костянтинівці і Кирилівці. Тож ерефівці зараз замінюють зрадників на "в доску своїх", - констатував мер.

Вибухи в Мелітополі

Зазначимо, весь поточний та минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи.

У четвер, 6 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) вночі було "гучно". Лунали вибухи в районі аеродрому, де знаходиться база росіян.

У середу, 5 квітня, на окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів - у Молочанському районі та Токмаку. В цей день було "гучно" і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району.

У неділю, 2 березня, пролунали вибухи в районі локомотивного депо.

3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 3 квітня підірвали автівку колаборанта Максима Зубарєва. Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану "Якимівську адміністрацію".

У середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області також було "гучно". Такого разу - також у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.

А у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Мелітополі відбулися вибухи в двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.