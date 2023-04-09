Колаборантов заменяют на "своих из РФ". Федоров рассказал о последствиях взрывов в Мелитополе

"Сегодня можно подводить итоги двух недель - двух недель интенсификации взрывов в Мелитополе. За две недели на временно оккупированной части Запорожской области было уничтожено более 15 военных группировок врага, из них семь было непосредственно на территории города Мелитополь", - рассказал он.

По словам Федорова, чаще всего враг "не успевал" следить за техникой безопасности на аэродроме Мелитополя, куда оккупанты сначала в течение трех дней свозили военное оборудование, боеприпасы, "потом все это взорвалось".

"Такая же ситуация происходила и на территории мелитопольского депо, где враг сначала разместил свою базу по ремонту военной техники, затем базу из хранилища топлива, как для военной техники, так и для железнодорожного транспорта и все это несколько раз в две недели взрывалось", – добавил мэр Мелитополя.

Он отметил, что интересно то, что после взрывов в депо, коллаборанты начали выходить на связь с силовыми структурами Украины и рассказывать, кто непосредственно управляет тепловозами, кто - электровозами и теперь это сообщение почти закрыто.

"Коллаборанты в панике, они боятся", - добавил Федоров.

К тому же, как добавил он, после взрывов в Мелитополе оккупанты начали заменять коллаборантов. Так, за две последние недели, заменены 4 так называемые "головы" местных администраций.

"Сразу после взрыва с Зубаревым буквально через 4 часа представили уже нового гауляйтера из России. Такая же ситуация в Приазовском, Константиновке и Кирилловке. Поэтому ерефовцы сейчас заменяют предателей на "в доску своих", - констатировал мэр.

Взрывы в Мелитополе

Отметим, всю эту и прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области гремели взрывы.

В четверг, 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) ночью было "громко". Раздавались взрывы в районе аэродрома, где находится база россиян.

В среду, 5 апреля, на оккупированной части Запорожской области раздалось несколько взрывов - в Молочанском районе и Токмаке. В этот день было "громко" и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района.

3 апреля во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 3 апреля взорвали автомобиль коллаборанта Максима Зубарева. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую "Якимовскую администрацию".

В воскресенье, 2 марта, раздались взрывы в районе локомотивного депо.

В среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области также было "громко". В тот раз - также в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города исчез свет.

А в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. Позже стало известно, что в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Российские военные выбегали оттуда в нижнем белье.