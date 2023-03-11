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Відчувають, що буде гаряче. Колаборанти масово втікають з Донбасу в РФ, - Данілов

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Україна, Субота 11 березня 2023 20:13
Відчувають, що буде гаряче. Колаборанти масово втікають з Донбасу в РФ, - Данілов Фото: колаборанти масово втікають з Донбасу в РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, спостерігаються величезні черги на виїзді з Донецької та Луганської областей. Колаборанти масово виїжджають до Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"На сьогодні маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік РФ. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять в чергах, щоб покинути територію цих областей", - повідомив Данілов.

Він також наголосив, що колаборанти відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно та гаряче.

Нагадаємо, сьогодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що сили та ресурси, які залучені Україною для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушують відмовитись від просування вперед.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

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