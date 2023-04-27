Колобранты на Донбассе воруют деньги, которые РФ направила для "восстановления" региона, - ЦНС

Гауляйтеры оккупированной части Донецкой и Луганской областей разворовывают деньги, которые РФ посылает им для восстановления региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что цель проверки изменить денежные потоки и служит предупреждением для коллаборантов перед местными "выборами", которые враг планирует провести в сентябре.

"Это может свидетельствовать о недовольстве силовиками растущего влияния лидера Чечни Рамзана Кадырова в регионе", - говорится в сообщении.

Именно поэтому в Москве решили проверить расходование средств. В регион уже прибыли российские следователи, начавшие проверку документации подрядчиков.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что есть огромные очереди на выезде из Донецкой и Луганской областей. Коллаборанты массово выезжают в Россию.

Россияне планируют ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении. При этом обвинить они в этом хотят Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.