"Кохання" заради втечі? На кордоні затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась тещею

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прикордонники затримали двох чоловіків, які вночі намагалися вплав незаконно перетнути державний кордон, щоб потрапити до Молдови.

Тим часом на Закарпатті посилили контроль на кордоні з Румунією та Угорщиною.

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