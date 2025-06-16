"Кохання" заради втечі? На кордоні затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась тещею

В одному з пунктів пропуску на виїзді з України прикордонники затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась колишньою тещею.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ДПСУ) України.
У ДПСУ розповіли, що прикордонники викрили фіктивне подружжя на виїзді з України у пункті пропуску "Могилів-Подільський".
Йдеться про пункт пропуску через державний кордон України з Молдовою, розташований у місті Могилів-Подільський Вінницької області (на перетині трас E583, М21 та Р36).
Із молдавського боку розташовані:
Згідно з інформацією прикордонників, виїхати з України намагались:
"Пара запевняла, що їх поєднало справжнє кохання - попри різницю у віці", - розповіли українцям.
Зазначається, що ця історія "швидко розсипалась", оскільки подружжя:
Вже незабаром з'ясувалося головне - "наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка.
"Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", - пояснили у ДПСУ.
Уточнюється, що за фактом виявлення кримінального правопорушення, до Національної поліції було направлено повідомлення:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прикордонники затримали двох чоловіків, які вночі намагалися вплав незаконно перетнути державний кордон, щоб потрапити до Молдови.
Тим часом на Закарпатті посилили контроль на кордоні з Румунією та Угорщиною.
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