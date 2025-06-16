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"Любовь" ради побега? На границе задержали мужчину, чья "жена" оказалась тещей

Пограничники обнаружили фиктивных супругов, которые пытались выехать из Украины (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В одном из пунктов пропуска на выезде из Украины пограничники задержали мужчину, чья "жена" оказалась бывшей тещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины.

На каком пункте пропуска разоблачили фиктивных супругов

В ГПСУ рассказали, что пограничники разоблачили фиктивных супругов на выезде из Украины в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Речь идет о пункте пропуска через государственную границу Украины с Молдовой, расположенном в городе Могилев-Подольский Винницкой области (на пересечении трасс E583, М21 и Р36).

С молдавской стороны расположены:

  • железнодорожный пункт контроля "Волчинец";
  • автомобильный пункт пропуска "Отач".

Что узнали пограничники о "муже и жене"

Согласно информации пограничников, выехать из Украины пытались:

  • 29-летний мужчина;
  • его 47-летняя "жена".

"Пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте", - рассказали украинцам.

Отмечается, что эта история "быстро рассыпалась", поскольку супруги:

  • путались в деталях;
  • избегали ответа на простые вопросы.

Уже вскоре выяснилось главное - "невеста" оказалась бывшей тещей мужа.

Свидетельство о фиктивном браке (фото: dpsu.gov.ua)

"Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - объяснили в ГПСУ.

Уточняется, что по факту выявления уголовного правонарушения, в Национальную полицию было направлено сообщение:

  • по статье 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу);
  • по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Напомним, ранее мы рассказывали, что пограничники задержали двух мужчин, которые ночью пытались вплавь незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в Молдову.

Тем временем на Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией.

Читайте также о "летних" очередях на границе и как их избежать.

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