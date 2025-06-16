"Любовь" ради побега? На границе задержали мужчину, чья "жена" оказалась тещей

На каком пункте пропуска разоблачили фиктивных супругов

В ГПСУ рассказали, что пограничники разоблачили фиктивных супругов на выезде из Украины в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Речь идет о пункте пропуска через государственную границу Украины с Молдовой, расположенном в городе Могилев-Подольский Винницкой области (на пересечении трасс E583, М21 и Р36).

С молдавской стороны расположены:

железнодорожный пункт контроля "Волчинец";

автомобильный пункт пропуска "Отач".

Что узнали пограничники о "муже и жене"

Согласно информации пограничников, выехать из Украины пытались:

29-летний мужчина;

его 47-летняя "жена".

"Пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте", - рассказали украинцам.

Отмечается, что эта история "быстро рассыпалась", поскольку супруги:

путались в деталях;

избегали ответа на простые вопросы.

Уже вскоре выяснилось главное - "невеста" оказалась бывшей тещей мужа.

Свидетельство о фиктивном браке (фото: dpsu.gov.ua)

"Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - объяснили в ГПСУ.

Уточняется, что по факту выявления уголовного правонарушения, в Национальную полицию было направлено сообщение: