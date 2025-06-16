"Любовь" ради побега? На границе задержали мужчину, чья "жена" оказалась тещей

В одном из пунктов пропуска на выезде из Украины пограничники задержали мужчину, чья "жена" оказалась бывшей тещей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины.
В ГПСУ рассказали, что пограничники разоблачили фиктивных супругов на выезде из Украины в пункте пропуска "Могилев-Подольский".
Речь идет о пункте пропуска через государственную границу Украины с Молдовой, расположенном в городе Могилев-Подольский Винницкой области (на пересечении трасс E583, М21 и Р36).
С молдавской стороны расположены:
Согласно информации пограничников, выехать из Украины пытались:
"Пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте", - рассказали украинцам.
Отмечается, что эта история "быстро рассыпалась", поскольку супруги:
Уже вскоре выяснилось главное - "невеста" оказалась бывшей тещей мужа.
"Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - объяснили в ГПСУ.
Уточняется, что по факту выявления уголовного правонарушения, в Национальную полицию было направлено сообщение:
Напомним, ранее мы рассказывали, что пограничники задержали двух мужчин, которые ночью пытались вплавь незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в Молдову.
Тем временем на Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией.
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