У гідрокостюмах через Дністер: прикордонники зупинили нічний заплив до Молдови

В ніч на 27 травня прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися вплав незаконно перетнути державний кордон, щоб потрапити до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ .

Порушниками виявилися мешканці Могилів-Подільського району, які екіпірувались у гідрокостюми, щоб переплисти Дністер і потрапити до Молдови.

Однак, коли чоловіки почули звук квадрокоптера та моторного човна прикордонників, вони різко змінили напрямок руху. Один із них навіть встиг частково переодягнутися, намагаючись замаскуватися під пересічного громадянина.

Втім, спроба втекти вглиб української території успіхом не увінчалась. Прикордонний наряд Могилів-Подільського загону діяв злагоджено, а тому "мандрівників" було оперативно затримано.

На чоловіків було складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

"Попри складні погодні умови, сильну течію та нічну пору доби, вони свідомо пішли на порушення закону, наражаючи себе на серйозну небезпеку", - сказано в офіційному повідомленні ДПСУ.

За словами прикордонників, після встановлення усіх обставин правопорушення чоловіків буде притягнуто до відповідальності.