У гідрокостюмах через Дністер: прикордонники зупинили нічний заплив до Молдови
В ніч на 27 травня прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися вплав незаконно перетнути державний кордон, щоб потрапити до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Порушниками виявилися мешканці Могилів-Подільського району, які екіпірувались у гідрокостюми, щоб переплисти Дністер і потрапити до Молдови.
Однак, коли чоловіки почули звук квадрокоптера та моторного човна прикордонників, вони різко змінили напрямок руху. Один із них навіть встиг частково переодягнутися, намагаючись замаскуватися під пересічного громадянина.
Втім, спроба втекти вглиб української території успіхом не увінчалась. Прикордонний наряд Могилів-Подільського загону діяв злагоджено, а тому "мандрівників" було оперативно затримано.
На чоловіків було складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
"Попри складні погодні умови, сильну течію та нічну пору доби, вони свідомо пішли на порушення закону, наражаючи себе на серйозну небезпеку", - сказано в офіційному повідомленні ДПСУ.
За словами прикордонників, після встановлення усіх обставин правопорушення чоловіків буде притягнуто до відповідальності.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення прикордонники вже затримали майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон України незаконним способом.
Ще близько 4 тисяч осіб намагалися перетнути кордон у пунктах пропуску з підробленими документами або іншими незаконними методами.
Наприклад, 17 травня було затримано чоловіка, який намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. Це сталося у той момент, коли до держкордону йому залишалося 300 метрів. Як виявилося, план затриманого був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород.