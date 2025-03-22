На Закарпатті посилили контроль на кордоні з Румунією та Угорщиною

Кордон України з Румунією та Угорщиною будуть посилено контролювати у Закарпатській області. Прикордонники залучили додаткові сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

ДПСУ зазначає, що для охорони кордону у Закарпатській області залучили додаткові сили.

"Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", - зазначають прикордонники.

Варто зазначити, що прикордонники практично щоденно фіксують спроби незаконного перетину кордону поза межами пропускних пунктів. Часто військовозобов'язані українців намагаються потрапити у сусідні країни через Карпати, ліс та навіть річки.

