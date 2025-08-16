ua en ru
Субота 16 серпня 2025 06:48
У кого сьогодні День ангела і як красиво вітати іменинників: найкращі побажання для всіх Привітання з іменинами своїми словами (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

16 серпня на привітання з Днем ангела чекатимуть ті, кого при народженні назвали одним з 6 імен зі списку нижче. Саме час підготувати привітання, адже серед іменинників можуть бути ваші друзі чи колеги.

Кого сьогодні вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 16 серпня

Сьогодні на ваші побажання чекатимуть:

  • Іван
  • Олександр
  • Степан
  • Яків
  • Ганна
  • Саломея.

Красиві привітання на іменини - душевно і своїми словами

Не обов'язково шукати особливі вірші на День ангела. Якщо ви хочете привітати іменинника, просто підберіть побажання, які близькі і вам, і йому.

  • "З іменинами тебе. Бажаю, щоб серце завжди знало, куди йти, а поруч були ті, хто розуміє без слів"
  • "У День твого ангела бажаю тобі справжнього тепла, затишку в душі та таких моментів, що хочеться берегти все життя"
  • "Нехай життя буде як улюблена пісня - з гарною мелодією, ритмом і словами, які торкаються серця"
  • "Бажаю, щоб твій День ангела був не просто святом, а ще однією нагодою згадати, який ти класний"
  • "Іменини - це не лише про святого, а й про тебе. Про те, скільки світла ти несеш іншим. Нехай його буде ще більше!"
  • "З Днем ангела. Нехай у твоєму житті буде більше людей, які люблять щиро, більше сміху, натхнення і тиші, коли вона потрібна"
  • "Хочу побажати тобі простого щастя. Щоб зранку хотілось вставати, ввечері - повертатись додому, а в душі було світло"
  • "З іменинами. Нехай тобі вистачає і сил, і віри, і обіймів. І щоб поруч завжди був хтось, з ким добре просто мовчати"
  • "Бажаю, щоб кожен день був не просто "ще один", а мав сенс, радість і трохи дива навіть у буденності"
  • "Вітаю з твоїм Днем. Нехай у тебе буде свій шлях, своя тиша і своє щастя. І щоб завжди було кому сказати: "Я тішуся, що ти є".

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ та портал Day Today.

