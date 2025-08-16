У кого сегодня День ангела и как красиво поздравлять именинников: лучшие пожелания для всех

16 августа поздравления с Днем ангела будут ждать те, кого при рождении назвали одним из 6 имен из списка ниже. Самое время подготовить поздравления, ведь среди именинников могут быть ваши друзья или коллеги.

Кого сегодня поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина.