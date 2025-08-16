ua en ru
У кого сегодня День ангела и как красиво поздравлять именинников: лучшие пожелания для всех

Суббота 16 августа 2025 06:48
У кого сегодня День ангела и как красиво поздравлять именинников: лучшие пожелания для всех Поздравления с именинами своими словами (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

16 августа поздравления с Днем ангела будут ждать те, кого при рождении назвали одним из 6 имен из списка ниже. Самое время подготовить поздравления, ведь среди именинников могут быть ваши друзья или коллеги.

Кого сегодня поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 16 августа

Сегодня ваши пожелания будут ждать:

  • Иван
  • Александр
  • Степан
  • Яков
  • Анна
  • Саломея.

Красивые поздравления на именины - душевно и своими словами

Не обязательно искать особенные стихи на День ангела. Если вы хотите поздравить именинника, просто подберите пожелания, которые близки и вам, и ему.

  • "С именинами тебя. Желаю, чтобы сердце всегда знало, куда идти, а рядом были те, кто понимает без слов"
  • "В День твоего ангела желаю тебе настоящего тепла, уюта в душе и таких моментов, что хочется беречь всю жизнь"
  • "Пусть жизнь будет как любимая песня - с хорошей мелодией, ритмом и словами, которые касаются сердца"
  • "Желаю, чтобы твой День ангела был не просто праздником, а еще одной возможностью вспомнить, какой ты классный"
  • "Именины - это не только о святом, но и о тебе. О том, сколько света ты несешь другим. Пусть его будет еще больше!"
  • "С Днем ангела. Пусть в твоей жизни будет больше людей, которые любят искренне, больше смеха, вдохновения и тишины, когда она нужна"
  • "Хочу пожелать тебе простого счастья. Чтобы утром хотелось вставать, вечером - возвращаться домой, а в душе было светло"
  • "С именинами. Пусть тебе хватает и сил, и веры, и объятий. И чтобы рядом всегда был кто-то, с кем хорошо просто молчать"
  • "Желаю, чтобы каждый день был не просто "еще один", а имел смысл, радость и немного чуда даже в обыденности"
  • "Поздравляю с твоим Днем. Пусть у тебя будет свой путь, своя тишина и свое счастье. И чтобы всегда было кому сказать: "Я радуюсь, что ты есть".

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ и портал Day Today.

День ангела Церковный календарь Праздники
