Кого Росія просить віддати першими під час обмінів полоненими: відповідь ГУР
Росія першочергово намагається повернути з полону найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали проти України. Також пріоритетом для РФ є представники окремих регіонів і служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Ну, списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють.Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", - сказав Юсов.
Представник ГУР додав, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 5 тисяч громадян та понад 500 осіб - поза обмінами. Загалом відбулося 63 операції з обмінів полоненими.
"Можу сказати, що вже готують наступні операції з повернення наших громадян", - заявив військовий.
Обмін полоненими у переддень Великодня
У суботу, 19 квітня, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 277 українських захисників.
Серед звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях. Також вдалося звільнити військовослужбовицю, яка перебувала у полоні з травня 2022 року.
Як зазначили в ГУР Міноборони, серед повернутих вчора військових є тяжкохворі та важкопоранені.
Також раніше у Координаційному штабі з питань поводження з полоненими пояснювали, чому РФ блокує обмін полонених "азовців".
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