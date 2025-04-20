Кого Россия просит отдать первыми во время обменов пленными: ответ ГУР

Россия в первую очередь пытается вернуть из плена наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали против Украины. Также приоритетом для РФ являются представители отдельных регионов и служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Кого они хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно настойчиво работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют за своих", - сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 5 тысяч граждан и более 500 человек - вне обменов. Всего состоялось 63 операции по обмену пленными.

"Могу сказать, что уже готовят следующие операции по возвращению наших граждан", - заявил военный.