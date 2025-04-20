Кого Россия просит отдать первыми во время обменов пленными: ответ ГУР
Россия в первую очередь пытается вернуть из плена наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали против Украины. Также приоритетом для РФ являются представители отдельных регионов и служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Кого они хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно настойчиво работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют за своих", - сказал Юсов.
Представитель ГУР добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 5 тысяч граждан и более 500 человек - вне обменов. Всего состоялось 63 операции по обмену пленными.
"Могу сказать, что уже готовят следующие операции по возвращению наших граждан", - заявил военный.
Обмен пленными в канун Пасхи
В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой вернулись 277 украинских защитников.
Среди освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях. Также удалось освободить военнослужащую, которая находилась в плену с мая 2022 года.
Как отметили в ГУР Минобороны, среди возвращенных вчера военных есть тяжелобольные и тяжелораненые.
Также ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными объясняли, почему РФ блокирует обмен пленных "азовцев".
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