Кого харьковчане поддержат на выборах мэра: результаты опроса

Уже 31 октября в Харькове состоятся выборы мэра. 60% жителей города однозначно планируют прийти на участок, чтобы принять участие в выборах городского головы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября.
За кого планируют голосовать харьковчане:
Рейтинг других кандидатов в мэры, по данным опроса, менее 4%.
В то же время 63% опрошенных харьковчан уверены, что на выборах мэра победит Терехов, а в победу Добкина верят 14% респондентов.
Участие в опросе приняли 1200 харьковчан в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Опрос проводился методом формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Напомним, на пост мэра Харькова претендуют 13 кандидатов. РБК-Украина публиковало полный список.
Однако один из кандидатов заявил, что выходит избирательной гонки и подал соответствующее заявление в теризбирком.