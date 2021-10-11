Кого харків'яни підтримають на виборах мера: результати опитування

Вже 31 жовтня у Харкові відбудуться вибори мера. 60% мешканців міста однозначно планують прийти на дільницю, щоб взяти участь у виборах міського голови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-7 жовтня.
За кого планують голосувати харків'яни:
Рейтинг інших кандидатів в мери, за даними опитування, менше ніж 4%.
Водночас 63% опитаних харків'ян впевнені, що на виборах мера переможе Терехов, а у перемогу Добкіна вірять 14% респондентів.
Участь в опитуванні взяли 1200 харків'ян віком від 18 років. Вибірка репрезентативна по віку та статі. Опитування проводилося методом формалізованого інтерв'ю. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Нагадаємо, на посаду мера Харкова претендують 13 кандидатів. РБК-Україна публікувало повний список.
Однак один з кандидатів заявив, що виходить виборчих перегонів та подав відповідну заяву до тервиборчкому.