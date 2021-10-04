Выборы в Харькове: на кресло мэра претендуют 13 кандидатов (список)
На выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Двоим желающим было отказано в регистрации.
Об этом заявила член рабочей группы Харьковской ТИК Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Объектив".
На пост главы Харьковского горсовета претендуют:
- Константин Немичев,
- Михаил Добкин,
- Валерий Говоров,
- Дмитрий Маринин,
- Александр Кондрусик,
- Владимир Плетнев,
- Игорь Терехов,
- Александр Скорик,
- Алина Мустафаева,
- Николай Кукурика,
- Денис Ярославский,
- Сергей Ряполов,
- Виктор Волочков.
ТИК отказала в регистрации кандидатом на пост городского главы Абдуллаеву Иджрану Ягуб Оглы, так как он подал не полный пакет документов, а именно - не внес денежный залог.
"Таким образом, у нас 13 зарегистрированных кандидатов. Если ни один из кандидатов не откажется от баллотирования, и ни одна из партий и организаций не отзовет своего кандидата, то бюллетень будет состоять из 13 кандидатов", - уточнила Поп.
Текст избирательного бюллетеня утверждается 13 октября.
Напомним, в Харькове 31 октября пройдут выборы мэра. Сама кампания официально началась менее трех недель назад, но ее фавориты были известны задолго до старта.