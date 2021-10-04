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Выборы в Харькове: на кресло мэра претендуют 13 кандидатов (список)

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Харьков, Понедельник 04 октября 2021 13:40
Выборы в Харькове: на кресло мэра претендуют 13 кандидатов (список) Фото: на выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов (facebook.com/kharkovgovernment)
Автор: Анастасия Рокитна

На выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Двоим желающим было отказано в регистрации.

Об этом заявила член рабочей группы Харьковской ТИК Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Объектив".

На пост главы Харьковского горсовета претендуют:

  1. Константин Немичев,
  2. Михаил Добкин,
  3. Валерий Говоров,
  4. Дмитрий Маринин,
  5. Александр Кондрусик,
  6. Владимир Плетнев,
  7. Игорь Терехов,
  8. Александр Скорик,
  9. Алина Мустафаева,
  10. Николай Кукурика,
  11. Денис Ярославский,
  12. Сергей Ряполов,
  13. Виктор Волочков.

ТИК отказала в регистрации кандидатом на пост городского главы Абдуллаеву Иджрану Ягуб Оглы, так как он подал не полный пакет документов, а именно - не внес денежный залог.

"Таким образом, у нас 13 зарегистрированных кандидатов. Если ни один из кандидатов не откажется от баллотирования, и ни одна из партий и организаций не отзовет своего кандидата, то бюллетень будет состоять из 13 кандидатов", - уточнила Поп.

Текст избирательного бюллетеня утверждается 13 октября.

Напомним, в Харькове 31 октября пройдут выборы мэра. Сама кампания официально началась менее трех недель назад, но ее фавориты были известны задолго до старта.

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