Выборы в Харькове: на кресло мэра претендуют 13 кандидатов (список)

На выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Двоим желающим было отказано в регистрации.

На пост главы Харьковского горсовета претендуют:

Константин Немичев, Михаил Добкин, Валерий Говоров, Дмитрий Маринин, Александр Кондрусик, Владимир Плетнев, Игорь Терехов, Александр Скорик, Алина Мустафаева, Николай Кукурика, Денис Ярославский, Сергей Ряполов, Виктор Волочков.

ТИК отказала в регистрации кандидатом на пост городского главы Абдуллаеву Иджрану Ягуб Оглы, так как он подал не полный пакет документов, а именно - не внес денежный залог.

"Таким образом, у нас 13 зарегистрированных кандидатов. Если ни один из кандидатов не откажется от баллотирования, и ни одна из партий и организаций не отзовет своего кандидата, то бюллетень будет состоять из 13 кандидатов", - уточнила Поп.

Текст избирательного бюллетеня утверждается 13 октября.