В Харькове один из кандидатов в мэры вышел из избирательной гонки

Кандидат в мэры Харькова, депутат Харьковского облсовета Валерий Говоров принял решение снять свою кандидатуру. Его заявление теперь рассмотрит территориальная избирательная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив" .

"Да, (Валерий Говоров, - ред.) написал заявление, что отказывается от баллотирования и не будет выдвигаться на пост городского головы Харькова. Теперь территориальная избирательная комиссия в течение 3 дней должна рассмотреть его заявление и вынести постановление, что Говоров не является кандидатом", - сообщила член рабочей группы Харьковской ТИК Екатерина Поп.

По ее словам, заявление от Говорова в ТИК поступило вчера, 4 октября.