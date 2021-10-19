Потерпевший по делу Кернеса, пенсионер и лишь одна женщина. Кто идет в мэры Харькова (список)

31 октября в Харькове состоятся выборы городского головы. Спустя почти год после смерти мэра Геннадия Кернеса за кресло главы города будут бороться 10 кандидатов. Среди них - секретарь городского совета Игорь Терехов и экс-мэр Харькова Михаил Добкин.

Подробнее о кандидатах в мэры Харькова читайте ниже в материале РБК-Украина .

Список кандидатов сократился до 10

Еще в начале октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов в на пост мэра города.

Претенденты внесли полный пакет документов и залог, необходимые для регистрации. Однако, 16 октября комиссия обнародовала текст бюллетеня, в котором список кандидатов сократился до 10. Валерий Говоров, Александр Кондрусик и Николай Кукурика сняли свои кандидатуры.

Виктор Величков

Первый в списке - Виктор Величков. Об этом кандидате известно немного. Проживает в городе Лозовая Харьковской области. Имеет высшее образование. Кандидату 64 года. Сейчас официально на пенсии. Ранее Величков был владельцем и генеральным директором ПОСП "Агропартнер" (предприятие специализируется на выращивании зерновых, бобовых культур и семян масличных культур). Также Величков был депутатом Лозовского горсовета от Партии регионов с 2010 по 2015 год.

На данный момент является членом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и уполномоченным лицом Юрия Бойко. При этом на выборы идет как самовыдвиженец.

Фото: Виктор Величков - кандидат в мэры Харькова (Facebook Виктора Величкова)

Михаил Добкин

Вторым в списке идет Михаил Добкин. Он также баллотируется как самовыдвиженец. Добкин окончил Университет внутренних дел, факультет гражданского права и Харьковский национальный экономический университет им. Кузнеца. Кандидату 51 год. Официально в бюллетене указано, что Добкин проживает в Харькове и является советником Общественной организации "Наш дом - Харьков".

Ранее политик уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах. Тогда его избирательным штабом руководил Геннадий Кернес, который в итоге занял место секретаря Харьковского городского совета.

С 2010 по 2014 год Добкин занимал должность главы Харьковской облгосадминистрации. В это же время он возглавлял областную организацию Партии регионов. В 2013-2014 гг. во время Революции достоинства в Украине выступал с резкой критикой Евромайдана.

Политик дважды был народным депутатом Украины - с 2002 по 2006 год и с ноября 2014 года по август 2019 года.

В 2014 году баллотировался на пост президента Украины от Партии регионов, набрал около 3% голосов.

В прошлом году Добкин планировал баллотироваться в мэры Киева, но в последний момент передумал и подал документы в Харькове. Однако вскоре снял свою кандидатуру. После смерти Кернеса вновь заявил о намерении занять мэрское кресло Первой столицы.

Фото: Михаил Добкин - кандидат в мэры Харькова (Facebook Михаила Добкина)

Дмитрий Маринин

Третий кандидат Дмитрий Маринин указан в бюллетене как аспирант Кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Кроме этого, он имеет два высших образования по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство", "Экономика и предпринимательство".

В мэры идет как самовыдвиженец. Кандидату 54 года. Родился в Донецке, проживает в Харькове.

У Маринина - богатая биография. С 1990 по 1991 годы он работал в органах МВД. Затем занимал менеджерские должности в строительных фирмах.

С августа 2007 года по 2010 год занимал руководящие должности в КП "Жилкомсервис".

С июня 2010 г. по ноябрь 2012 г. был советником харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В 2010 году Дмитрий Маринин избран в Харьковский городской совет от Партии регионов. Однако, 3 октября 2012 года он был исключен из фракции регионалов и самой партии "за нарушение Устава и Программы партии, партийной дисциплины и действия, которые несовместимы с членством в Партии регионов, порочат ее и негативно влияют на ее репутацию".

В октябре 2013 года Маринина обвинили в хищении более 160 тыс. грн во время работы в "Жилкомсервисе". Он утверждал, что дело сфабриковано по указанию Кернеса. И в 2013 году сбежал в Россию, а затем в Абхазию. В марте 2014 года вернулся в Харьков.

В июне 2016-го Октябрьский райсуд Харькова приговорил Маринина к трем годам лишения свободы. Но после апелляции приговор суда первой инстанции был отменен.

В конце января 2020 года Маринин презентовал общественную платформу "Право знать", главным направлением работы которой он назвал общественный контроль за коммунальными предприятиями города.

В октябре этого года кандидат заявил, что на данный момент не является активистом и не ведет предпринимательскую деятельность.

Фото: Дмитрий Маринин - кандидат в мэры Харькова (Facebook Дмитрия Маринина)

Алина Мустафаева

Алина Мустафаева - единственная женщина-кандидат в мэры Харькова. Баллотируется путем самовыдвижения. Кандидату 28 лет. Проживает в Харькове.

В 2020 году Мустафаева окончила Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, получив специальность "Лечебное дело". В 2020 году поступила в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого на факультет адвокатуры.

В бюллетене написано, что Мустафаева является директором ООО "Экокар". Однако, в официальной биографии кандидата указано еще несколько мест работы. В 2012-2016 гг. она работала врачом скорой помощи в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, куда вернулась в 2020 году и трудится по сегодня.

В 2017 году она меняла вектор деятельности и стала заместителем директора компании "Автоентерпрайз".

В 2020 году Мустафаева избрана депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от политической партии "Слуга народа".

Фото: Алина Мустафаева - кандидат в мэры Харькова (Instagram Алины Мустафаевой)

Константин Немичев

Пятый в списке - самый молодой кандидат на пост мэра Харькова - Константин Немичев. Он является главой Харьковской областной региональной партийной организации политической партии "Национальный корпус". Немичеву 25 лет. Проживает в Харькове. Баллотируется как самовыдвиженец.

Он окончил Харьковский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "Строительство" в 2020 году.

В 2019 году баллотировался на внеочередных парламентских выборах в Верховную раду Украины, но не прошел. Был участником Революции достоинства в 2014 году. В 2014-2016 годах служил в батальоне и полку "Азов". Участвовал в боях за Широкино, обороне Мариуполя. Получил звание сержанта.

Кандидат ведет активную общественную деятельность.

Фото: Константин Немичев - кандидат в мэры Харькова (Facebook Константина Немичева)

Владимир Плетнев

Шестой в списке - Владимир Плетнев - баллотируется от Харьковской областной организации политической партии "Партия Шария". Кандидату 60 лет. Сейчас он работает адвокатом. Живет в Харькове.

В 1987 году Плетнев получил высшее образование по специальности "Правоведение". До этого, с 1979 по 1981 год он работал слесарем.

Параллельно с учебой, с 1983 года по 1991 год Плетнев служил в органах внутренних дел УВД Харьковской области.

В марте 1991 года избран судьей Киевского районного народного суда Харькова. С ноября 2011 года по 2018 год был судьей Апелляционного суда Харьковской области. Затем ушел в отставку. С июля 2019 занимается адвокатской деятельностью.

В 2020 году избран депутатом Харьковского городского совета 8 созыва, является председателем депутатской фракции политической партии "Партия Шария".

Фото: Владимир Плетнев - кандидат в мэры Харькова (Facebook Владимира Плетнева)

Сергей Ряполов

Седьмым в списке кандидатов значится самовыдвиженец Сергей Ряполов. Ему 40 лет, живет в Харькове, временно не работает, указано в бюллетене.

Ряполов известен тем, что стал потерпевшим в деле по обвинению Кернеса и двух его охранников в избиении и похищении двух харьковчан 25 января 2014 года. Одним из похищенных участников Евромайдана был Ряполов. Это дело до сих пор слушается в суде, несмотря на смерть мэра Харькова.

В 2015 году Ряполов был кандидатом в депутаты городского совета по списку партии "Общественное движение - Народный контроль", однако избран не был.

В 2020 году баллотировался в горсовет от партии "Блок Юлии Светличной - Вместе!", но снова безуспешно.

Согласно данным сервиса YouControl, Ряполов является руководителем ООО "ЭКО-СВЕТ".

Фото: Сергей Ряполов - кандидат в мэры Харькова (Facebook Сергея Ряполова)

Александр Скорик

Восьмым в списке кандидатов идет Александр Скорик. Он баллотируется от Харьковской территориальной организации Политической партии "Европейская солидарность". Ему 46 лет, живет в Харькове, является генеральным директором ООО "МК Мясной".

В 2009 году Скорик окончил Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, получив диплом агронома. В 2020 году получил степень магистра государственного управления в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С августа 2000 года занимается бизнесом. 25 октября 2020 года избран депутатом Харьковского областного совета 8 созыва от партии "Европейская солидарность".

Фото: Александр Скорик - кандидат в мэры Харькова (Instagram Александра Скорика)

Игорь Терехов

Девятый в списке на пост мэра - секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Именно он выполняет обязанности городского головы после смерти Кернеса. Кандидат идет на выборы от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Ему 54 года, живет в Харькове.

В 1990 году Терехов окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2006 году - Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1990-х годах работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.

Свой путь в мэрии начал в 1999 году. До 2006 г. Терехов работал начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

В 2006 году баллотировался в Верховную раду по списку блока Наша Украина, однако в парламент не прошел.

В марте 2007 года он стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом руководил Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет. С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.

В 2020 году избран депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!".

Фото: Игорь Терехов - кандидат в мэры Харькова (Facebook Игоря Терехова)

Денис Ярославский

Десятый в списке — самовыдвиженец Денис Ярославский. Кандидату 39 лет, он работает юристом в ООО "Харьковский проектный институт".

Ярославский окончил Харьковский институт бизнеса и менеджмента по специальности "финансы" и Харьковский университет внутренних дел по специальности "право".

В 2004 году начал службу в органах внутренних дел. Прошел путь от участкового инспектора милиции Харьковского районного отдела милиции до руководителя Голосеевского райуправления милиции и начальника Обуховского отделения полиции в Киевской области. В 2017 году был уволен.

В 2019 году он был кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты Верховной рады в избирательном округе № 171, однако не прошел. В 2020 году также как самовыдвиженец баллотировался одновременно в Харьковский горсовет и на пост мэра города, но снова безуспешно.

Фото: Денис Ярославский - кандидат в мэры Харькова (instagram Дениса Ярославского)