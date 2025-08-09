UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

У кого День ангела 9 серпня: привітання для мами, подруги, бабусі чи колеги, які дійсно вразять

Привітання на День ангела для мами чи подруги (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

9 серпня іменини відзначають Антон, Григорій, Дмитро, Ірина, Маргарита, Марія і не тільки. Не забудьте привітати з Днем ангела своїх рідних, друзів і колег, адже тепле слово зробить цей день особливим.

У кого іменини цієї суботи та як красиво привітати з Днем ангела маму, подругу, бабусю чи колегу, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 9 серпня

Сьогодні особливе свято для тих, хто носить імена:

  • Антон
  • Григорій
  • Дмитро
  • Клим
  • Іван
  • Леонтій
  • Макар
  • Матвій
  • Олексій
  • Петро
  • Яків
  • Ірина
  • Маргарита
  • Марія
  • Анфіса.

Привітання з Днем ангела для мами, подруги, бабусі чи колеги

  • "Мамо, з Днем ангела! Хай твій небесний охоронець береже тебе від усього лихого, а серце завжди буде зігріте любов’ю і турботою близьких"
  • "Дорога подруго, хай твій ангел підкаже правильні рішення, підіймає на крилах до нових мрій та допомагає з легкістю проходити всі життєві дороги"
  • "Бабусю, бажаю, щоб твій ангел завжди сидів на твоєму плечі, нашіптуючи слова добра і миру. Нехай кожен день буде сповнений теплом і усмішками"
  • "Шановна колего, з Днем ангела! Хай успіх і вдача йдуть за вами крок у крок, а ангел-охоронець надихає на нові звершення"
  • "Нехай сьогоднішнє свято подарує вам лагідний спокій у душі, ніжність у серці та віру в те, що поряд завжди є хтось, хто щиро оберігає”.

Привітання у жартівливих СМС

  • "З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди носив із собою парасольку - раптом на тебе знову звалиться щастя"
  • "Нехай твій ангел не просто охороняє, а ще й влаштовує тобі приємні сюрпризи: від ранкової кави до випадкових мільйонів"
  • "З Днем ангела! Хай твій охоронець працює без вихідних, премій і відпусток - і лише на тебе"
  • "Бажаю, щоб твій ангел був як вай-фай! Завжди поруч, без перебоїв і з максимальною швидкістю здійснення бажань"
  • "Нехай твій ангел буде твоїм особистим менеджером: планує щастя, організовує любов і контролює рівень радості".

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.

