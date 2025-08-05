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У кого День ангела 5 серпня: красиві привітання, від яких всі будуть у захваті

Вівторок 05 серпня 2025 06:27
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У кого День ангела 5 серпня: красиві привітання, від яких всі будуть у захваті Кого вітати з Днем ангела у вівторок (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела це особлива нагода побажати рідним чи близьким щастя, миру та спокою в душі. Але не всі знають, що можна дарувати на іменини і коли саме святкує цю подію та чи інша людина.

У кого сьогодні іменини та як вітати з Днем ангела своїми словами, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 5 серпня

Сьогодні на привітання чекатимуть:

  • Іван
  • Юхим
  • Марія
  • Дарина
  • Христина
  • Анна.

Душевні привітання своїми словами

Привітання для Івана: "З іменинами, Іване! Нехай твоє серце завжди б’ється у ритмі радості, а доля дарує щедрі зустрічі, міцне здоров’я й тепло рідних. Будь сильним у рішеннях, м’яким у словах і добрим у справах".

Привітання для Юхима: "Дорогий Юхиме, у День твого ангела бажаю тобі спокою в душі, мудрості в щоденних справах і простого людського щастя. Нехай життя щедро віддячує за щирість і добру вдачу".

Привітання для Марії: "Маріє, нехай цей день нагадає тобі, як багато ти значиш для близьких. Бажаю любові, яка зігріває, друзів, які не зраджують, і мрій, що справджуються у найкращий момент".

Привітання для Дарини: "Дарино, з Днем ангела тебе! Бажаю тобі ніжності у серці, впевненості у кроках і вогню в очах. Твоя душа світла - не дай нікому її затьмарити. Будь щаслива просто зараз".

Привітання для Христини: "Христино, вітаю тебе! Нехай твоє ім’я буде знаком світла, любові й сили. Хай усе, що ти віддаєш світу, повертається до тебе у добрих словах і щасливих обіймах".

Привітання для Анни: "Анно, бажаю, щоб життя було лагідним, мов ранковий промінь. Щоб душа твоя завжди знала, куди йде, і серце не втрачало віри. Ти - як тиха сила, що змінює все навколо на краще".

Чи треба щось дарувати на Днем ангела

На День ангела зовсім не обов’язково робити подарунки, адже це насамперед духовне свято, пов’язане з покровителем, ім’я якого носить людина. Але якщо хочеться зробити приємне, то обирайте дійсно доречні презенти.

Що можна дарувати:

  • Ікону з образом святого-покровителя

  • Книгу (особливо духовного змісту, але необов’язково)

  • Щось символічне й тепле, таке як чашка з гравіюванням, декоративна свічка, оберіг

  • Квіти

  • Солодощі

  • Листівка з побажаннями, написаними від душі.

Якщо ви не дуже близькі, достатньо словесного привітання або смс. Якщо людина не відзначає День ангела з релігійних міркувань - краще обмежитися побажаннями, не нав’язуючи нічого матеріального

Головне не подарунок, а увага, теплі слова та щирість. Якщо привітання йде від серця - воно найкраще.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

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