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У кого День ангела 5 августа: красивые поздравления, от которых все будут в восторге

Вторник 05 августа 2025 06:27
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У кого День ангела 5 августа: красивые поздравления, от которых все будут в восторге Кого поздравлять с Днем ангела во вторник (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

День ангела это особый повод пожелать родным или близким счастья, мира и спокойствия в душе. Но не все знают, что можно дарить на именины и когда именно празднует это событие тот или иной человек.

У кого сегодня именины и как поздравлять с Днем ангела своими словами, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 5 августа

Сегодня будут ждать поздравлений:

  • Иван
  • Ефим
  • Мария
  • Дарья
  • Кристина
  • Анна.

Душевные поздравления своими словами

Поздравление для Ивана: "С именинами, Иван! Пусть твое сердце всегда бьется в ритме радости, а судьба дарит щедрые встречи, крепкое здоровье и тепло родных. Будь сильным в решениях, мягким в словах и добрым в делах".

Поздравление для Ефима: "Дорогой Ефим, в День твоего ангела желаю тебе спокойствия в душе, мудрости в ежедневных делах и простого человеческого счастья. Пусть жизнь щедро благодарит за искренность и добрый нрав".

Поздравление для Марии: "Мария, пусть этот день напомнит тебе, как много ты значишь для близких. Желаю любви, которая согревает, друзей, которые не предают, и мечт, которые сбываются в самый лучший момент".

Поздравление для Дарьи: "Дарья, с Днем ангела тебя! Желаю тебе нежности в сердце, уверенности в шагах и огня в глазах. Твоя душа светлая - не дай никому ее омрачить. Будь счастлива прямо сейчас".

Поздравление для Кристины: "Кристина, поздравляю тебя! Пусть твое имя будет знаком света, любви и силы. Пусть все, что ты отдаешь миру, возвращается к тебе в добрых словах и счастливых объятиях".

Поздравление для Анны: "Анна, желаю, чтобы жизнь была ласковой, как утренний луч. Чтобы душа твоя всегда знала, куда идет, и сердце не теряло веры. Ты - как тихая сила, которая меняет все вокруг к лучшему".

Надо ли что-то дарить на Днем ангела

На День ангела совсем не обязательно делать подарки, ведь это прежде всего духовный праздник, связанный с покровителем, имя которого носит человек. Но если хочется сделать приятное, то выбирайте действительно уместные презенты.

Что можно дарить:

  • Икону с образом святого-покровителя

  • Книгу (особенно духовного содержания, но необязательно)

  • Что-то символическое и теплое, такое как чашка с гравировкой, декоративная свеча, оберег

  • Цветы

  • Сладости

  • Открытка с пожеланиями, написанными от души.

Если вы не очень близки, достаточно словесного поздравления или смс. Если человек не отмечает День ангела по религиозным соображениям - лучше ограничиться пожеланиями, не навязывая ничего материального

Главное не подарок, а внимание, теплые слова и искренность. Если поздравление идет от сердца - оно самое лучшее.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

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