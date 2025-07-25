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Кого бракує роботодавцям? В Україні назвали найпопулярніші професії року

Деякі пропозиції на ринку праці в Україні - особливо популярні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Повномасштабна війна в Україні впливає, серед іншого, й на ринок праці. Тож у Державній службі зайнятості розповіли, які вакансії стали найпопулярнішими впродовж поточного 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Які 10 вакансій найчастіше пропонували українцям

Впродовж 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала громадянам 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень на місяць.

В цілому шукачі роботи могли обрати вакансію за 3303 професіями.

Водночас найбільш популярними пропозиціями на ринку праці стали такі:

  • продавець продовольчих товарів та інші продавці (таких пропозицій було 17,9 тис.);
  • підсобний працівник (такі вакансії зустрічалися 10,8 тис. разів);
  • водій автотранспортних засобів - роботодавці шукали не тільки звичайних водіїв, але й водіїв навантажувачів, автобусів, трамваїв і тролейбусів (таким працівникам пропонували роботу 9,4 тис. разів);
  • кухар (серед спеціалістів, які займаються приготуванням їжі, було 7,8 тис. вакансій);
  • сестра медична чи брат медичний (якщо врахувати медсестер із догляду за хворими, у стоматології, в операційній, з дієтичного харчування тощо, то вийде 7,1 тис. вакансій);
  • прибиральник службових приміщень або інші вакансії, що стосувалися прибирання територій чи виробничих приміщень (загальна кількість - 6,9 тис. вакансій);
  • бухгалтер, а також головний бухгалтер, спеціаліст, експерт, начальник бухгалтерії тощо (таких працівників шукали 5,7 тис. разів);
  • адміністратор та інші варіації цієї професії - адміністратор залу, офіс-адміністратор, адміністратор кінотеатрів тощо (3,2 тис. вакансій);
  • швачка (їх на роботу цього року запрошували 2,9 тис. разів);
  • охоронник (потреба у таких працівниках - 2,7 тис. вакансій від початку року).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку та які зарплати пропонують.

Тим часом в уряді спрогнозували, коли середня зарплата українців може зрости до 40 тисяч гривень.

Читайте також, як сучасні реалії впливають на ринок праці України - якими є його основні тенденції, зарплати й нові тренди.

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