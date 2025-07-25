Кого бракує роботодавцям? В Україні назвали найпопулярніші професії року

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку та які зарплати пропонують.

Тим часом в уряді спрогнозували, коли середня зарплата українців може зрости до 40 тисяч гривень.

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