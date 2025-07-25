Кого бракує роботодавцям? В Україні назвали найпопулярніші професії року

Повномасштабна війна в Україні впливає, серед іншого, й на ринок праці. Тож у Державній службі зайнятості розповіли, які вакансії стали найпопулярнішими впродовж поточного 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Впродовж 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала громадянам 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень на місяць.
В цілому шукачі роботи могли обрати вакансію за 3303 професіями.
Водночас найбільш популярними пропозиціями на ринку праці стали такі:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку та які зарплати пропонують.
Тим часом в уряді спрогнозували, коли середня зарплата українців може зрости до 40 тисяч гривень.
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